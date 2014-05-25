Мером Чернівців може стати представник "Батьківщини" Олексій Каспрук - екзит-пол

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з результатами екзит-полу, який проводили Чернівецька обласна організація товариства «Знання» України спільно з кафедрою соціології Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича, Каспрук набрав 55,38% голосів виборців.

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Згідно з даними опитування, друге місце серед кандидатів на посаду Чернівецького міського голови у Віталія Михайлішина (самовисуванець, екс-регіонал) – 16,27%, третє посів Олексій Коломієць (УДАР) – 9,05%, четверте – Петро Олексюк (самовисуванець), набравши 3,95%, п’яте – Віталій Мельничук (ВО «Свобода») – 3,24%.

Всього у виборах міського голови брали участь 14 кандидатів.

На президентських виборах у 204 окрузі, який охоплює місто Чернівці, перемагає Петро Порошенко, за якого віддали голоси 62,14% виборців, які були опитані на виході з виборчих дільниць. На другому місці - Юлія Тимошенко, яка набрала 13,5% голосів. За Олега Ляшка проголосували 9,18%, Анатолія Гриценка – 4,39%. Решта кандидатів набрали менше 2% голосів.

В ході екзит-полу було опитано 3822 респонденти, статична похибка вибірки з врахуванням дизайн-ефекту не перевищує 1,8%.