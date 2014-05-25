Генсек Ради Європи вітає українців та Порошенка з переконливою перемогою

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Генеральний секретар Ради Європи разом із привітаннями заявив, що «цей чіткий мандат, висловлений громадянами, має стати важливим етапом на шляху вирішення політичної кризи в Україні, що є членом Ради Європи».

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«Я вірю, що новий президент буде діяти рішуче, задля відновлення миру і демократії в державі. Він може розраховувати на Раду Європи, яка продовжуватиме підтримку Україну на шляху реформ, зокрема реформ Конституції», – заявив Ягланд.

«Повна повага до демократії, прав людини і верховенства права є єдиним способом для того, щоб гарантувати українському народові процвітання та мирне майбутнє їхньої країни», – генсек Ради Європи.