Порошенко розповів, якою мірою його цікавить Янукович

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після прес-конференції.

"Мене Янукович цікавить тільки у позиції його повернення на лаву підсудних в Україну. І я думаю, що він повинен коментувати тільки терміни свого повернення", - сказав Порошенко у відповідь на прохання журналістів прокоментувати заяву Януковича про нелегітимність Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, російські державні ЗМІ розповсюдили заяву Януковича про те, що він поважає результати президентських виборів в Україні.

«Пройшли позачергові вибори президента України. Незалежно від того, в якому регіоні і який відсоток населення прийшов голосувати, який ви зробили вибір, я цей вибір, зроблений в самий важкий час для нашої батьківщини, поважаю», - йдеться в заяві Януковича.

У той же час він зазначив, що «для легітимності виборів та легітимності самого президента необхідно участь південно-сходу нашої країни». «Багато виборці цих регіонів були ображені і принижені діями нелегітимною «влади», яка прийшла в результаті військового перевороту», - вважає Янукович.