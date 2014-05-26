В Сумах на виборах мера перемагає кандидат від «Батьківщини»

13:05, 26 травня 2014
Політика
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В Сумах на виборах міського голови перемагає представник ВО «Батьківщина» секретар міської ради, виконувач обов'язків мера Олександр Лисенко.

Сумчане выбрали мэра от ВО

«До полудня понеділка опрацьовано 77 протоколів 132. Лідирує висуванець ВО «Батьківщина» Олександр Лисенко. У нього зараз 31706 голосів виборців (41%). Другий у рейтингу кандидатів - Сергій Клочко (16388 або 21%). Замикає трійку - Анатолій Жук (9797 або 12,7%)», - йдеться в повідомленні прес-служби Сумської міськради з посиланням на інформацію міської виборчої комісії.

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Як повідомляв УНІАН, позачергові вибориміського голови Сум відбулися 25 травня у зв'язку з тим, що попередній мер Геннадій Мінаєв 25 лютого подав у відставку за власним бажанням. Міська виборча комісія зареєструвала 13 кандидатів на посаду міського голови.

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