В Сумах на виборах мера перемагає кандидат від «Батьківщини»

«До полудня понеділка опрацьовано 77 протоколів 132. Лідирує висуванець ВО «Батьківщина» Олександр Лисенко. У нього зараз 31706 голосів виборців (41%). Другий у рейтингу кандидатів - Сергій Клочко (16388 або 21%). Замикає трійку - Анатолій Жук (9797 або 12,7%)», - йдеться в повідомленні прес-служби Сумської міськради з посиланням на інформацію міської виборчої комісії.

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Як повідомляв УНІАН, позачергові вибориміського голови Сум відбулися 25 травня у зв'язку з тим, що попередній мер Геннадій Мінаєв 25 лютого подав у відставку за власним бажанням. Міська виборча комісія зареєструвала 13 кандидатів на посаду міського голови.