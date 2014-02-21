У Сумах більше тисячі людей блокують ОДА: активісти висунули вимоги

Як передає кореспондент УНІАН, оскільки входи в будівлю облради з боку площі Незалежності закриті зсередини дерев`яними щитами, городяни стоять біля «чорного» ходу.

При цьому за металевою огорожею перед будівлею стоїть близько сотні правоохоронців у шоломах, зі щитами і гумовими кийками.

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Сумський Майдан вимагає добровільної відставки губернатора, начальника УМВС, глав обласної прокуратури і СБУ, а також розформовування фракцій Партії регіонів і КПУ в обласній і міській радах. Також люди вимагають вивести з будівлі та з території облради правоохоронців, як це вже було зроблено в інших областях України, а від міського голови Сум Геннадія Мінаєва – забезпечити вільний вхід громадян до адмінбудівлі.

Присутні мають намір стояти тут до тих пір, доки не підуть правоохоронці, при цьому вони готові всіх впускати і нікого не випускати з будівлі до виконання цієї вимоги.