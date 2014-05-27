ЦВК опрацювала 94,12% протоколів: Порошенко набрав 54,46%, Тимошенко — 12,88%, Ляшко — 8,37%

ЦВК визнала недійсними1.36% виборчих бюлетенів.

Про це свідчить інформація, яка оприлюднена в інформаційно-аналітичній системі “Вибори” на сайті ЦВК. Згідно з опрацьованими електронними протоколами, Петро Порошенко набрав 54,46% голосів виборців, Юлія Тимошенко - 12,88%, Олег Ляшко - 8,37%, Анатолій Гриценко - 5,45%, Сергій Тігіпко - 5,28%, Михайло Добкін - 3,07%, Вадим Рабинович - 2,27%. Всі інші кандидати набрали менше 2% голосів.

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