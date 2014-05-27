Керівництво АТО поставило терористам ультиматум

Як передає кореспондент УНІАН, про це Селезньов заявив на брифінгу.

Селезньов розповів про ситуацію в Донецьку. За його словами, зранку 26 травня, а саме о 04.30, близько 200 бойовиків, серед яких були іноземці, захопили аеропорт. Після цього керівництво АТО висунуло бойовикам ультиматум про капітуляцію. Тим, хто готовий скласти зброю, керівництво АТО гарантувало безпеку.

Читайте такожЖурналіст пояснив, чому головну базу терористів знищили тільки зараз

“Однак бойовики не прийняли наші умови. Тому було розпочато дії зі знищення терористів. Було застосовано авіацію. І терористи, які знаходились в терміналі аеропорту, були знищені або розсіяні. Ми маємо розвіддані щодо усіх об'єктів, де перебувають бойовики. Наразі мені відомо, що висунуто ще один ультиматум: в разі, якщо бойовики не здадуться, по цим об'єктам буде нанесено удар із застосуванням високоточної спеціальної зброї”, - сказав Селезньов.

При цьому він підкреслив, що українські силовики не воюють з цивільним населенням і не допускатимуть, щоб в ході ліквідації терористів постраждали цивільні.

Також Селезньов спростував поширену в Інтернеті інформацію про смерті цивільних осіб у Донецьку від зброї українських силовиків. Разом з тим він наголосив, що серед терористів є іноземні найманці, в тому числі й вихідці з Кавказу. Водночас Селезньов додав, що не може стверджувати, з якого саму регіону Кавказу походять ці найманці і чи є вони чеченцями.

Як повідомляв УНІАН, вночі 26 травня на територію Донецького аеропорту ім. Сергія Прокоф’єва приїхали кілька десятків озброєних представників так званої «Донецької народної республіки» і вимагали вивести українських військових, які охороняють внутрішній периметр аеропорту. Потім у так званій ДНР заявили, що взяли аеропорт Донецька під контроль.

26 травня о 13.00 після того, як терористи відмовилися скласти зброю, антитерористична операція ввійшла в активну фазу. Проти терористів було задіяно 2 літаки Су-25, які зробили попереджувальні постріли.

У відповідь було відкрито вогонь з усіх видів озброєння. Після цього в роботу включилися 2 літаки МІГ-29 і 4 вертольоти Мі-24. Після того, як вони "відпрацювали" територію, з вертольота висадився десант для зачистки.

Сьогодні прес-офіцер АТО Олексій Дмитрашковський повідомив, що бій з терористами в Донецьку припинено, вони зазнали вагомих втрат.

Також Дмитрашковський повідомив, що антитерористична операція триватиме до повного знищення терористів. Проти них можуть застосувати «високоточну зброю».

Крім того, в ніч з 26 на 27 травня бойовики самопроголошеної «Донецької народної республіки» пограбували і підпалили спортивну арену «Дружба», завдавши їй значного матеріального збитку.

Сьогодні міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що ситуація на сході України складна, але сили антитерористичної операції за вчорашній день не зазнали втрат.