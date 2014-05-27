Терористи повідомили про 35 загиблих бойовиків під час АТО в Донецьку
09:43, 27 травня 2014Політика
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Під час антитерористичної операції (АТО) в Донецьку українські військові знищили вантажівку, яка перевозила терористів.
Українські військові знищили 35 бойовиків / REUTERS
Як написав на своїй сторінці в соцмережі один з лідерів терористів Павло Губарєв, вантажна машина була підбита у Донецьку напередодні.
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«У Донецьку на ТОЧМАШі з РПГ підбита вантажна машина батальйону "Схід", яка перевозила поранених з аеропорту під прапором медичної допомоги. За попередніми даними, 35 загиблих, 15 поранених», - написав Павло Губарєв.
Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що під час АТО в Донецьку не постраждав жоден український військовий.
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