Радбез ООН сьогодні знову обговорить ситуацію в Україні

Рада безпеки ООН проведе сьогодні чергове засідання щодо ситуації в Україні.

Як повідомляє Радіо Свобода, обговорення розпочнеться у Нью-Йорку о 22.00 за київським часом.

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Це буде перше засідання Ради безпеки ООН після дострокових президентських виборів в Україні 25 травня, на яких, за попередніми даними, переміг Петро Порошенко.

Минулого тижня Рада безпеки ООН у закритому режимі обговорювала кризу в Україні. 21 травня перед дипломатами з 15 країн виступив помічник генерального секретаря ООН з прав людини Іван Шимонович, який координує роботу спостерігачів в Україні.