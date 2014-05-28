Радбез ООН сьогодні знову обговорить ситуацію в Україні
11:44, 28 травня 2014Політика
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Сьогодні відбудеться перше засідання Ради безпеки ООН після президентських виборів в Україні.
Рада безпеки ООН знову обговорить ситуацію в Україні / un.org
Рада безпеки ООН проведе сьогодні чергове засідання щодо ситуації в Україні.
Як повідомляє Радіо Свобода, обговорення розпочнеться у Нью-Йорку о 22.00 за київським часом.
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Це буде перше засідання Ради безпеки ООН після дострокових президентських виборів в Україні 25 травня, на яких, за попередніми даними, переміг Петро Порошенко.
Минулого тижня Рада безпеки ООН у закритому режимі обговорювала кризу в Україні. 21 травня перед дипломатами з 15 країн виступив помічник генерального секретаря ООН з прав людини Іван Шимонович, який координує роботу спостерігачів в Україні.
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