Генасамблея ООН проведе засідання щодо України 27 березня

На 27 березня заплановано засідання Генеральної Асамблеї, присвячене ситуації в Україні. Про це повідомляє Центр новин ООН з посиланням на прес-секретаря Голови 68-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Афафа Конджу.

У повідомленні наголошується, що в минулу суботу Рада Безпеки ООН не змогла ухвалити резолюцію щодо розв'язання кризи в Україні. Її підтримали 13 держав. Росія застосувала право вето. Китай при голосуванні утримався.

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Генеральна Асамблея ООН є головним дорадчим органом ООН. Вона складається із представників всіх 193 держав-членів, кожна з яких має один голос. Рішення з важливих питань, таких як питання миру і безпеки або прийом нових членів, вимагають більшості у дві третини голосів. Рішення з інших питань приймаються простою більшістю.

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Також у повідомленні нагадують, що всі резолюції Генеральної Асамблеї ООН мають рекомендаційний характер, але мають велику політичну вагу в силу універсальності членства в Асамблеї.