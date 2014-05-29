Україна ратифікувала меморандум про розміщення спеціальної місії ОБСЄ
Верховна Рада ухвалила закон «Про ратифікацію меморандуму про взаєморозуміння між урядом України та ОБСЄ про розміщення спеціальної моніторингової місії».
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 272 з 333 народних депутати, зареєстрованих у сесійній залі.
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Меморандум був підписаний 14 квітня у Відні з метою створення належних умов для роботи в Україні місії, яка була створена за рішенням постійної ради ОБСЄ 21 березня.
Представник Міністерства закордонних справ на засіданні парламенту зазначив, що меморандум тимчасово застосовується з дати її підписання, за винятком окремих статей, які стосуються питань забезпечення дипломатичних привілеїв та імунітетів, а також звільнення від оподаткування.
Він зазначив, що набуття чинності меморандуму та застосування всіх його положень потребує ратифікації Ради. Після цього парламент підтримав ратифікацію.