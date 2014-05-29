Україна ратифікувала меморандум про розміщення спеціальної місії ОБСЄ

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 272 з 333 народних депутати, зареєстрованих у сесійній залі.

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Меморандум був підписаний 14 квітня у Відні з метою створення належних умов для роботи в Україні місії, яка була створена за рішенням постійної ради ОБСЄ 21 березня.

Представник Міністерства закордонних справ на засіданні парламенту зазначив, що меморандум тимчасово застосовується з дати її підписання, за винятком окремих статей, які стосуються питань забезпечення дипломатичних привілеїв та імунітетів, а також звільнення від оподаткування.

Він зазначив, що набуття чинності меморандуму та застосування всіх його положень потребує ратифікації Ради. Після цього парламент підтримав ратифікацію.