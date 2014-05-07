ОБСЄ розробила "дорожню карту" щодо вирішення кризи в Україні

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) підготувала "дорожню карту" щодо вирішення української кризи, яка найближчим часом буде представлена всім чотирьом сторонам, що підписали женевські домовленості.

Про це в середу повідомив голова ОБСЄ Дідьє Буркхальтер, який перебуває з візитом в Москві, повідомляє ИТАР-ТАСС.

"Дорожня карта" ОБСЄ в Україні, заявив Буркхальтер, пропонує припинення вогню, деэскадацию напруженості, налагодження діалогу та проведення виборів. В основі діалогу між конфліктуючими сторонами в Україні, підкреслив глава ОБСЄ, повинна стояти, в тому числі, і тема децентралізації. Він також повідомив, що ОБСЄ пропонує підтримку плану національного роззброєння в Україні.

Раніше в середу, 7 травня, голову ОБСЄ прийняв у Кремлі президент РФ Володимир Путін. Президент Росії зазначив, що візит Буркхальтера до Москви є "дуже своєчасним", і запропонував чолі ОБСЄ "проаналізувати ситуацію і знайти шляхи виходу з кризи" в Україні.

Раніше на зустрічі Путін виступив із заявою, в якій закликав сепаратистів і терористів на Сході України перенести свій псевдореферендум, призначений на 11 травня.