Дипломати звинуватили МЗС Росії у цинізмі та лицемірстві

Про це йдеться у коментарі «Майдану закордонних справ» щодо ноти МЗС Росії стосовно направлення гуманітарної допомоги східним регіонам України

Так, 28 травня російське зовнішньополітичне відомство звернулося до офіційного Києва з пропозицією стосовно направлення гуманітарної допомоги населенню східних регіонів України, при цьому «українській стороні запропоновано у найкоротші терміни здійснити необхідні заходи по забезпеченню термінової доставки російської гуманітарної допомоги у регіони, де відбувається конфлікт».

«Вочевидь, Москва таким, традиційно безпардонним чином, демонструє турботу про найманців, які потребують допомоги внаслідок проведення активної антитерористичної операції Збройних сил України на Сході», - йдеться у коментарі.

«Майдан закордонних справ» вважає, що ресурси Кремля, які швидко тануть під тиском міжнародних санкцій та тягарем величезних військових та корупційних витрат, було б краще використати для належного забезпечення продуктами харчування населення Криму, що потерпає від їхньої нестачі. Кремль вже набив руку у зміні демографії шляхом організації штучного Голодомору в Україні 1932-1933 років. Тепер ті самі механізми русифікації застосовуватимуться щодо кримчан.

Вбачається, для «гуманітарних донорів з Білокам’яної» дешеві і явно провокативні PR-акції є значно більш важливими за життя і благополуччя громадян.

«До речі, в Україні майже кожного дня перехоплюють на кордоні «гуманітарну допомогу» з Росії у вигляді стрілецької зброї, вибухівки та терористів. Варто би Кремлю зупинитися» - зазначили дипломати.