Сьогоднішнє засідання ВР завершено, наступне відбудеться 3 червня
14:42, 29 травня 2014Політика
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Про це оголосив голова Верховної Ради України Олександр Турчинов.
Засідання Ради завершилося
Сьогоднішнє пленарне засідання Верховної Ради завершилося, наступне засідання відбудеться у вівторок, 3 червня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це оголосив голова Верховної Ради України Олександр Турчинов та нагадав, що засідання 3 червня почнеться о 10.00.
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Перед цим також на 3 червня було перенесено розгляд законопроекту про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення ефективного функціонування столиці - міста Києва (№ 4940) і законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відновлення ефективного фунціонування столиці - міста Києва (№ 4939).
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