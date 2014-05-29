Сьогоднішнє засідання ВР завершено, наступне відбудеться 3 червня

Сьогоднішнє пленарне засідання Верховної Ради завершилося, наступне засідання відбудеться у вівторок, 3 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це оголосив голова Верховної Ради України Олександр Турчинов та нагадав, що засідання 3 червня почнеться о 10.00.

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Перед цим також на 3 червня було перенесено розгляд законопроекту про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення ефективного функціонування столиці - міста Києва (№ 4940) і законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відновлення ефективного фунціонування столиці - міста Києва (№ 4939).