У неділю харківський Євромайдан збере Народне віче

Про це УНІАН повідомив співорганізатор харківського Євромайдану Володимир Чистилін.

«Харківський Євромайдан та громадськість міста вирішила закінчити «русскую весну» і розпочати українське літо. У неділю 1 червня, о 18 годині, на нашому старому місці, біля Тараса, ми знову скликаємо Народне Віче», - зазначив Чистилін.

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За його відомостями, однією з головних тем, яка обговорюватиметься під час Народного віча, буде люстрація.

«Вибори закінчились. Є привід поговорити, що робити далі, як будемо проводити люстрацію, тиснути на владу, будувати громадянське суспільство. «Не наступай на граблі, захисти своїх дітей» - одно із гасел Недільного Віче. Одягайте вишиванки, беріть національну символіку - довго говорити не будемо. Краще пройдемось ходою», - додав Чистилін.