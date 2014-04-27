Харківський Євромайдан закликав перестати панькатися із сепаратистами

Понад дві сотні харків’ян зібралися на площі Конституції в Харкові, передає Радіо Свобода.

Люди тримали в руках українську символіку та плакати з написами "Путін – кривавий убивця. Зупинися!", "Ми не здамося без бою", "Мені соромно за свою Батьківщину Росію".

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Мітинг проходив під гаслом "Україна має бути сильною", розповів один із організаторів харківського Євромайдану Володимир Чистілін.

"Ми виступаємо, щоб не було сепаратизму, досить панькатися з сепаратистами, треба рішуче діяти. Ми просимо, щоб влада навела нарешті порядок у нашому місті й загалом у країні. Ця слабка позиція влади призводить до ще більшої ескалації. Ми вже на межі війни з Росією", – сказав він.

За словами Чистіліна, активістам набридло бути жертвами, яких постійно б’ють.

"Ми постійно змушені захищатися. Нам кажуть, що існує небезпека, давайте не проводити Євромайдан. Таке враження, що ніхто не зацікавлений – ні влада, ні громадські організації – в тому, щоб харків’яни на мирному протесті висловлювали свою позицію", – сказав він.