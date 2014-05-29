Терористи пояснили, навіщо розбирають барикади біля Донецької ОДА

У Донецьку терористи батальйону «Восток» заявляють, що розбирають барикади біля раніше захопленої самопроголошеною «Донецькою народною республікою» будівлі облдержадміністрації, щоб на випадок пожежі уникнути «одеського сценарію».

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться під час стрім-трансляції на телеканалі ANNA-News, що проводиться біля будівлі ОДА.

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Озброєні і в балаклавах бійці батальйону «Восток», коментуючи проведення розчищення барикад біля будівлі ОДА, заявляють, що старі автомобільні покришки «становлять небезпеку для самих захисників будівлі, тому що будь-який «коктейль Молотова», кинутий сюди, призведе до пожежі, і ми одержимо другу Одесу. І потрібно в разі евакуації, щоб всі могли покинути цю будівлю».

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«Зараз ми забезпечуємо безпеку і порядок у нашому місті. У нас достатньо і сил, і зброї, щоб забезпечити безпеку в нашому місті і без барикад», - говорить один з терористів у відеосюжеті. За його словами, «ця будівля, де перебуватиме уряд «Донецької народної республіки», готується до нормального функціонування». «Тут буде порядок не тільки на вулиці, а й порядок у головах, порядок у «Донецькій народній республіці». Для оборони будівлі тут ми поставимо нормальні блокпости для охорони», - заявив бойовик.