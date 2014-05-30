Мер Макіївки подав у відставку

Про це на черговому засіданні повідомила секретар міськради Лариса Толстикіна.

Як пише "Сегодня", дане звернення, передбачене статтею 79 Закону України «Про місцеве самоврядування», було прийнято більшістю депутатів.

Після цього депутати затвердили на посаді першого заступника міського голови Олега Ситько, який до цього часу обіймав посаду заступника Мальцева.

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Володимир Полянський, який обіймав посаду першого заступника, рішенням сесії затверджено заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів міськради.