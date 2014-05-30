Міноборони домовляється про обмін полоненого сержанта на терориста
14:32, 30 травня 2014Політика
0 0
Міністерство оборони і СБУ домовляються про обмін полоненого сержанта збройних сил на одного з терористів, який був захоплений в ході антитерористичної операції.
Михайло Коваль пообіцяв звільнити полоненого сержанта / фото УНІАН
Виконувач обов`язків міністра оборони Михайло Коваль не став називати прізвище сержанта «з відомих причин». «Вчора я зустрічався з дружиною військовослужбовця, і ми спільно з СБУ проводимо всі заходи, щоб обміняти його на одного з терористів», - сказав Михайло Коваль. Він запевнив, що з полоненим сержантом все в порядку: «Він живий-здоровий».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter