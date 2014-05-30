ЦВК затвердила зразок посвідчення Президента України

Центральна виборча комісія на сьогоднішньому засіданні своєю постановою затвердила зразок посвідчення президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, розмір посвідчення - 180х125 мм, на розвороті посвідчення ліворуч вказано прізвище, ім'я та по-батькові президента України, а також дата проведення виборів. Читайте такожІнавгурація Порошенка відбудеться 7 червняПосвідчення підписано головою ЦВК. Праворуч фотокартка президента розміром 40х60 мм. Також, відповідно до постанови ЦВК, секретаріату комісії доручено забезпечити виготовлення посвідчення відповідно до затвердженого зразка.

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