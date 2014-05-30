ЗМІ: Батальйон "Одеса" став до служби

Про це повідомляється в сюжеті спецвипуску ТСН.

Кадрові офіцери, колишні миротворці і добровольці, які увійшли до складу новоствореного військового формування, заздалегідь провели бойове злагодження на полігоні. А нині з рук губернатора отримали бойовий прапор.

Скільки бійців у батальйоні "Одеса", наразі тримають у секреті. Але запевняють, що в них не буде жодних проблем ні з харчами, ні з захисною амуніцією. Зарплатню обіцяють на рівні від 15 до 25 тис. гривень. Її платитимуть не лише з бюджету, а й за підтримки місцевих благодійників.

Читайте такожБатальйон «Донбас» оголосив посилену мобілізацію"Проговорили із командувачем і з командиром батальйону. Вони дають заявки повністю все, що їм треба. Максимально. І це моя задача – забезпечити це фінансово. Де з державного бюджету, де з моїх особистих фінансів. У мене достатньо для цього сил. Зараз відкривається фонд підтримки підприємців регіону – щось із фонду", - пояснив голова Одеської облдержадміністрації Ігор Палиця.

Раніше повідомлялося, що одеський порт та судна біля причалів щодня гудками підтримуватимуть єдність України.