На Вінниччині поновили роботу блокпостів

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області, міліція перевіряє усіх підозрілих осіб, аби запобігти скоєнню правопорушень та надзвичайних подій на території області.

Зокрема, інспектори ДАІ зупинили на блокпосту для перевірки «ВАЗ-2111», в якому під сидінням виявили пістолет для відстрілу гумових куль та сім набоїв калібру 9 мм. Жодного дозволу на зброю водій не зміг надати.

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Також 30 травня у м. Могилів-Подільський було зупинено підозрілого перехожого, під час огляду речей якого у пакеті було вилучено кастет. Заборонений для носіння предмет направлено на експертизу.

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Міліція також закликала жителів області бути максимально пильними, уважними, звертати увагу на підозрілі пакунки, речі, валізи, транспорт, залишені надовго без нагляду. У разі виявлення таких речей на вулиці, в транспорті, в приміщеннях загального користування, правоохоронці просять відразу телефонувати на «102» та обіцяють реагувати на кожне повідомлення від громадян.

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