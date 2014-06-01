У Києві почалося віче

Як передає кореспондент УНІАН, на головній площі країни зібралося кілька тисяч осіб.

Віче почалося з виконання Гімну України, після чого священнослужителі прочитали молитву.

Читайте такожКличко на віче складе присягу мераЯк повідомляв УНІАН, за даними організаторів сьогоднішнього віче, на ньому мають намір обговорити, зокрема, подальшу долю Майдану.

Під час віче представники різних громадських спільнот запропонують спільне бачення подальшого формату Майдану як інструменту і полігону народовладдя, його фізичного переформатування.