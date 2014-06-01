У Києві пройшло недільне віче

На головній площі країни зібралося кілька тисяч людей.

Віче розпочалося з виконання Гімну України, після чого священнослужителі прочитали молитву.

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Також перед людьми, які зібралися на Майдані, виступив переможець виборів мера Києва Віталій Кличко. Свій виступ він почав із хвилини мовчання в пам'ять про загиблих у ході протестів у Києві та військовослужбовців, які загинули під час АТО на сході країни.