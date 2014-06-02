Луганські прикордонники чекають на підмогу - ДПСУ

Про це у коментарі УНІАН розповів начальник Відділу з питань взаємодії зі ЗМІ, забезпечення доступу до публічної інформації Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

За словами Слободяна, наразі прикордонники ще не дочекалися якогось підкріплення з боку сил антитерористичної операції: “Літаки дійсно були. Вони пролетіли декілька разів над місцем події і полетіли”.

Читайте такожВ Луганську авіація знищила дві мінометні батареї терористів Слободян пояснив, чому з літаків не було відкрито вогонь по терористах. “Літак повинен стріляти, як мінімум, по танку і на відкритій місцевості. А в місті, де житлові будинки, де терористи ховаються під балконами, в під'їздах і за деревами, застосування літака буде недоцільним”, - сказав Слободян.

Також він додав, що прикордонники очікують на наземне підкріплення і допомогу з боку сил АТО.

Говорячи про жертви та поранених внаслідок бою, Слободян зазначив, що з боку прикордонників вбитих немає, однак є поранені.

“Станом на 13 годину ми точно знаємо, що з нашого боку є семеро поранених, із них четверо мають важкі поранення. А з боку терористів - п'ятеро вбитих і вісім поранених. Це те, що ми могли візуально спостерігати. Але ми не виключаємо, що кількість втрат з боку терористів може бути іншою”, - сказав Слободян.

Як повідомлялося, сьогодні, 2 червня, близько 00.30 до управління Луганського прикордонного загону під'їхало близько 100 озброєних людей, які розташувалися по периметру загону. Перша атака із застосуванням автоматів і підствольних гранатометів почалася близько 4 години і тривала близько 40 хвилин. Терористи продовжували стягувати сили та озброєння до управління загону. Станом на 7.00 їх було вже близько 400 осіб, інформували в Державній прикордонній службі, додаючи, що авіація не може взяти участь у бою, оскільки терористи ховаються у житлових будинках. Пізніше було досягнуто угоду про перемир’я.

Генерал, голова Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках Микола Маломуж підтвердив інформацію про підкріплення, повідомляє сайт 0642.com.ua.

За його словами, під час атаки на кордоні Луганської області з Росією в районі подій не було жодного спецпідрозділу швидкого реагування.

Читайте такожПеремир'я закінчилося, під Луганськом знову точиться бій - ДПСУ«Я розмовляв з керівництвом Держприкордонслужби, дійсно вони орієнтували ще вночі, про те, що у нас є напад. Задіяна була авіація, але не задіяні спеціальні підрозділи», - повідомив він.

«Зараз, за моєю інформацією, туди прямує (спецпідрозділ ред.), але з величезним запізненням», - повідомив Маломуж.