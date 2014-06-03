Рада дозволила заарештувати Царьова

Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності та арешт народного депутата Олега Царьова.

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому парламент дав згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Царьов лише під час повторного голосування.

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Спочатку «за» проголосували лише 222 народних депутата, а потім - 235 із 302 зареєстрованих у сесійній залі.

Також народні депутати дали згоду на арешт Царьова. За дане рішення проголосували 226 народних депутатів (мінімально необхідна кількість голосів - УНІАН) із 301 зареєстрованого у сесійній залі.