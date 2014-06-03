В бою під Красним Лиманом терористи підбили вертоліт сил АТО

Як повідомляє кореспондент ТСН, в один з вертольотів терористи влучили зі станкового кулемета. Екіпаж вертольота вижив. Проте в бою один український солдат загинув, понад 20 отримали поранення. Також поранення в ногу отримав оператор Військового телебачення.

Читайте такожОдин військовий загинув та 13 поранені в результаті обстрілу терористами колони сил АТО

В даний час повністю перекритий виїзд з Ізюму в Слов'янськ.

Нагадаємо, сьогодні близько Ізюма терористи обстріляли колону БТРів українських військовослужбовців. Один силовик під обстрілом загинув, ще 13 поранені.