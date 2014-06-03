В бою під Красним Лиманом терористи підбили вертоліт сил АТО
16:21, 03 червня 2014Політика
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Запеклий бій розгорівся поблизу міста Красний Лиман Донецької області. Сили АТО наступали на позиції бойовиків під прикриттям авіації - літаків та вертольотів.
Сили АТО вдарили по позиціях терористів в Красному Лимані / REUTERS
Як повідомляє кореспондент ТСН, в один з вертольотів терористи влучили зі станкового кулемета. Екіпаж вертольота вижив. Проте в бою один український солдат загинув, понад 20 отримали поранення. Також поранення в ногу отримав оператор Військового телебачення.
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В даний час повністю перекритий виїзд з Ізюму в Слов'янськ.
Нагадаємо, сьогодні близько Ізюма терористи обстріляли колону БТРів українських військовослужбовців. Один силовик під обстрілом загинув, ще 13 поранені.
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