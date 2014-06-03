Українські війська після боїв увійшли у Красний Лиман - ЗМІ

Українські військові придушили опір терористів, повідомляють місцеві ЗМІ.

Місцеві швидко склали зброю і розбіглися, приїжджі - чинили опір, повідомляють Новини Донбасу.Читайте такожСили АТО поставили ультиматум терористам у Красному Лимані Зараз в міську лікарню почали надходити поранені терористи. У сутичках є вбиті.

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