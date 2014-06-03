Українські війська після боїв увійшли у Красний Лиман - ЗМІ
18:52, 03 червня 2014Політика
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Українські військові придушили опір терористів, повідомляють місцеві ЗМІ.
Українські війська після боїв увійшли в Червоний Лиман / REUTERS
Місцеві швидко склали зброю і розбіглися, приїжджі - чинили опір, повідомляють Новини Донбасу.Читайте такожСили АТО поставили ультиматум терористам у Красному Лимані
Зараз в міську лікарню почали надходити поранені терористи. У сутичках є вбиті.
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