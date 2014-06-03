Місія ОБСЄ оприлюднила версію причини вибуху у Луганській облдержадміністрації

Спеціальна Моніторингова місія ОБСЄ в Україні зазначає, що в будівлю Луганської обласної держадміністрації 2 червня влучили некеровані ракети, випущені з літака.

Про це йдеться у щоденному звіті спостерігачів, розміщеному на сайті місії.

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“На Луганщині ситуація залишалася нестабільною. 2 червня, близько 15.00 ракети потрапили в окуповану будівлю обласної адміністрації. Згідно з обмеженими даними місії спостереження, пошкодження були наслідком некерованих ракет, скинутих з літака. Кількість жертв невідома”, - зазначається в звіті.

Крім того, місія відзначає, що ряд мешканців Луганська та регіону намагалися втекти із зони бойових дій. За інформацією місії, квитки на поїзди до Харкова та Києва повністю заброньовані на найближчі декілька днів.

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня в Луганську кілька тисяч сепаратистів захопили будівлі облдержадміністрації й прокуратури області. Також вони влаштували облогу будівлі облуправління МВС і захопили обласну ТРК. 6 квітня терористи захопили будівлю СБУ в Луганську.

Вдень 2 червня в центрі Луганська прогримів вибух у будівлі облдержадміністрації.

За словами очевидців, вибух був в повітрі, якраз над будівлею ОДА.

Того ж дня прес-офіцер антитерористичної операції Олексій Дмитрашковський заявив, що вибух стався всередині будівлі, обстрілу ззовні не було. «Найвірогіднішою причиною вибуху було необережне й невміле поводження зі стрілецькою зброєю та вибуховими речовинами», – сказав він.

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3 червня перший заступник генерального прокурора України Микола Голомша заявив, що, за попередніми даними, причиною вибуху в Луганській облдержадміністрації 2 червня став постріл терористів ракетою з ПЗРК .

За останніми даними, від вибуху в районі облдержадміністрації загинули 8 осіб, поранено - 11.

Як стало відомо пізніше, в ОБСЄ не підтверджують повідомлення про те, що вибух в Луганській облдержадміністрації могла спричинити "некерована ракета, випущена з літака".

Раніше на сайті ОБСЄ з'явилося повідомлення про те, що в облдержадміністрацію влучили ракети з літака. Однак згодом доступ до сайту організації зник.