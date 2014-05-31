Росія вважає, що місії ОБСЄ слід "енергійніше налагоджувати контакти" з бойовиками на сході

У МЗС РФ "здивовані" висловлюваннями щодо українського питання німецького дипломата Вольфганга Ішингера, який запропонував відкликати представників ОБСЄ із зони конфлікту на сході України.

Про це повідомляється на офіційному сайті МЗС Росії.

"Відверте здивування викликали трансльовані через німецьку пресу погляди Ішингера про якийсь «міжнародний супровод» російсько-українського діалогу, голослівні звинувачення на нашу адресу про «недостатній контроль кордону». А заклики до «активізації антитерористичної операції» на Південному Сході просто обурливі. Такий набір тез ми чули неодноразово, але переважно з Києва та далекого Вашингтону", - повідомляється в заяві.

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У МЗС відзначають, що Росія не згодна з питанням розгляду питання про відкликання спостерігачів ОБСЄ зі сходу України. Вони вважають, що зараз "принципово важливо" фіксувати всі порушення в галузі прав людини і повідомляти про них.

"У цьому ключі регіональним підрозділам місії слід енергійно налагоджувати контакти з представниками сил, які дійсно контролюють ситуацію «на місцях», що прямо передбачено мандатом місії", - заявляють в міністерстві.