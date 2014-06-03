В ОБСЄ не підтверджують повідомлення, що в Луганську ОДА влучила ракета "з літака" - BBC

В ОБСЄ не підтверджують повідомлення про те, що вибух в Луганській облдержадміністрації могла спричинити "некерована ракета, випущена з літака".

Про це BBC Україна повідомили в місії організації в Україні.

Раніше на сайті ОБСЄ з'явилося повідомлення про те, що в облдержадміністрацію влучили ракети з літака. Однак згодом доступ до сайту організації зник.

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Як повідомили BBС Україна, ця заява буде уточнена. Оновлена версія має з'явитися пізніше.

"2 червня після третьої години дня у захоплене приміщення ОДА влучили ракети. Судячи з обмежених спостережень спеціальної моніторингової місії, це стало наслідком ударів некерованих ракет, випущених з літака. Кількість постраждалих невідома", - ішлося в повідомленні.