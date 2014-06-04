Львівська облрада звернулась до Генпрокуратури з вимогою заборонити КПУ

Відповідне звернення на сесії Львівської обласної ради підтримали 84 депутати.

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«Відповідно до існуючих правових норм, політична партія повинна бути заборонена, якщо її дії спрямовані на посягання на права і свободи людини. І тому Львівська обласна рада просить невідкладно подати на розгляд Верховного суду, як суду першої інстанції, позовну заяву про заборону на території України Комуністичної партії», - підкреслюється у тексті звернення.

Крім того, як зазначила депутат облради Оксана Юринець, посилаючись на звернення, «за підтримки цієї політичної сили відбувалися безчинства. Ця політична сила не репрезентує того, що хоче суспільство».

Нагадаємо, 19 травня Міністерство юстиції направило запити у Генпрокуратуру і СБУ, в яких просить розслідувати можливі злочини з боку керівництва Комуністичної партії України. За словами міністра юстиції Павла Петренка, після отримання матеріалів від правоохоронних органів буде підготовлено позов щодо ліквідації Компартії.