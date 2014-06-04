У Миколаєві призупинили роботи на місці вибуху 10-поверхового будинку

У Миколаєві члени міської комісії з питань надзвичайних ситуацій ухвалили рішення призупинити роботи на місці вибуху 10-поверхового житлового будинку по вул. Лазурній, 40, через загрозу обвалення його конструкцій.

Як повідомили УНІАН у Миколаївській міській раді, відповідне рішення комісія ухвалила в середу, 4 червня.

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"Оскільки під час проведення робіт було два випадки руйнування конструкцій будинку, рішенням комісії подальші роботи на об'єкті призупинено", - повідомляє міськрада.

У результаті вибуху у будинку на вулиці Лазурній, 40, сума збитків становила понад 48 млн грн.

"Напередодні, 2 червня, завершено евакуацію майна, до якої залучали 26 підприємств міста", - повідомили в міськраді.

Департаменту ЖКГ міської ради доручено завершити відновлення покрівель та скління вікон будинків, які постраждали в результаті вибуху, вжити заходів зі збору залишків продуктів харчування у приміщеннях пошкодженого будинку, прискорити роботи з розробки проекту демонтажу аварійного будинку на вул. Лазурній, 40.

Як виявилося, списки осіб, які постраждали від надзвичайної ситуації, вимагають доопрацювання. Під час організації видачі довідок постраждалим було виявлено невідповідність між кількістю зареєстрованих жителів (214 осіб) і кількістю тих, хто фактично проживав у будинку на момент вибуху, - це близько 245 осіб.

Серед незареєстрованих - четверо малолітніх дітей, власники, які ще не оформили документи на квартиру і тому не прописані, квартиранти - всього близько 26 осіб.

Зараз повний список постраждалих вже готовий, його буде винесено на чергове засідання виконавчого комітету міської ради.

Крім того, учасники засідання ухвалили рішення звернутися до мерії з проханням про заохочення осіб, які брали активну участь у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

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Як повідомляв УНІАН, у Миколаєві 12 травня близько 13.00 стався вибух у 4-під'їзному житловому 10-поверховому будинку по вул. Лазурній, 40. На момент прибуття підрозділів оперативно-рятувальної служби були зруйновані несучі конструкції з 8-го по 10-й поверхи третього і четвертого під'їздів, в яких проживали 213 осіб. У результаті вибуху загинули сім осіб. Були евакуйовані 73 жителя житлового будинку.

За попередніми даними газопостачальної компанії "Миколаївгаз", причиною вибуху є самовільне та несанкціоноване втручання споживача в систему газопостачання.