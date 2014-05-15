У Миколаєві кількість загиблих від вибуху в багатоповерхівці зросла до 7 осіб

Про це УНІАН повідомила начальник прес-центру головного управління ДСНС України в Миколаївській області Ілляна Пацюк.

За її даними, тіла загиблих дістали близько 16.00 з першого поверху зруйнованої багатоповерхівки.

Імовірно, всі три жертви - жінки.

Як повідомляв УНІАН, в Миколаєві 12 травня близько 13-ї годин стався вибух у 4-під'їзному житловому 10-поверховому будинку. На момент прибуття підрозділів оперативно-рятувальної служби сталося руйнування несучих конструкцій з 8-го по 10-ий поверхи третього і четвертого під'їздів, в яких проживають 213 осіб. Були евакуйовані 73 мешканці житлового будинку.

Читайте такожПри розслідуванні причин вибуху будинку в Миколаєві призначено понад 10 експертиз

Станом на 7.00 четверга, 15 травня, з початку виконання пошуково-рятувальних робіт врятовано 25 осіб і вилучено з-під завалів тіла 4 загиблих.

При розслідуванні причин вибуху міліція призначила понад 10 експертиз.

За попередніми даними газопостачальної компанії ”Миколаївгаз”, причиною вибуху є самовільне і несанкціоноване втручання споживача в систему газопостачання.