Слов`янськ і Краматорськ харчами забезпечені – ОДА
22:47, 04 червня 2014Політика
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У Донецькій області міста Слов`янськ та Краматорськ продуктами харчування забезпечені.
На околицях Слов`янська магазини працюють по 2-4 години на день / freemarket.kiev.ua
Про це УНІАН повідомили в департаменті економіки Донецької облдержадміністрації на підставі інформації місцевих міськрад. Так , в Слов`янську підприємства роздрібної торгівлі діють відповідно до ситуації. На околицях міста магазини працюють 2 - 4 години, а в центрі міста режим роботи магазинів змінюється тільки в разі проведення АТО. Продукти завозяться як з оптових баз міста, так і з Донецька.
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У Краматорську підприємства роздрібної торгівлі працюють у звичайному режимі. Їх графік роботи змінюється лише в разі проведення АТО.
Є повний асортимент продуктів харчування в повному обсязі, запевнили в ОДА.
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