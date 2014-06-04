Слов`янськ і Краматорськ харчами забезпечені – ОДА

Про це УНІАН повідомили в департаменті економіки Донецької облдержадміністрації на підставі інформації місцевих міськрад. Так , в Слов`янську підприємства роздрібної торгівлі діють відповідно до ситуації. На околицях міста магазини працюють 2 - 4 години, а в центрі міста режим роботи магазинів змінюється тільки в разі проведення АТО. Продукти завозяться як з оптових баз міста, так і з Донецька.

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У Краматорську підприємства роздрібної торгівлі працюють у звичайному режимі. Їх графік роботи змінюється лише в разі проведення АТО.

Є повний асортимент продуктів харчування в повному обсязі, запевнили в ОДА.