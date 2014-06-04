У Слов'янську силовики знищили великий склад з боєприпасами терористів - Селезньов

21:30, 04 червня 2014
Військо
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Українські силовики в рамках антитерористичної операції знищили склад боєприпасів членів незаконних озброєний формувань в Слов'янську.

REUTERS

"Тільки що в ході АТО силовики використовували міномети, пострілами з яких був знищений один великий склад боєприпасів сепаратистів у Слов'янську", - повідомив керівник групи інформування про АТО Владислав Селезньов, передають Новини Донбасу.

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