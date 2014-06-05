Меркель: G7 на переговорах з Путіним закликатиме співпрацювати з Порошенком

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

"Ми ясно дали зрозуміти, що на переговорах з майбутнім президентом України, а також на зустрічах з Путіним на полях святкування річниці (висадки) в Нормандії ми направимо спільне послання. Важливо, щоб Росія зробила свій внесок у стабілізацію ситуації, і привнести деэскалацию, що означає, перш за все, співпрацю з новим українським президентом", - сказала Меркель журналістам по завершенні робочої вечері лідерів країн G7, присвяченої ситуації навколо України, повідомляє РИА Новости.

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Крім того, за її словами, країни G7 закликають Росію зробити інші кроки.

"Росія також повинна внести внесок за припинення потоку сепаратистів і зброї через російсько-український кордон", - заявила канцлер Німеччини.