На Донеччині та Луганщині працюватиме зведений загін міліції - Аваков

На Донеччині та Луганщині працюватиме зведений загін міліції. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, відповідаючи на запитання журналістів про те, як буде відновлюватиметься робота міліції на сході після завершення антитерористичної операції, повідомляє прес-служба МВС.

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Аваков підкреслив, що далеко не всі працівники міліції Донбасу мають негативну оцінку міністерства. Він наголосив, що у нинішніх умовах стало можливим визначити тих людей, які насправді служать Батьківщині. І таких людей досить багато.

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"Загалом у «важких» районах діятиме зведений загін міліції, де будуть працювати місцеві професіонали, а також ті люди, які будуть відкомандировані із сусідніх областей. А що стосується Красного Лиману, то тут працюватимуть виключно жителі Донецької області", - повідомив Арсен Аваков.