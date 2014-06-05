Майже 70% виборців підтримують проведення дострокових виборів до ВР у 2014 році - соціолог

68,9% виборців хочуть проведення позачергових парламентських виборів уже в поточному році, причому підтримують таку ідею жителі всіх регіонів країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила директор Фонду “Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва” Ірина Бекешкіна.

Вона зазначила, що соціологічне опитування проводилося напередодні позачергових президентських виборів і, згідно з результатами опитування, навіть на сході України, зокрема на Донбасі, більшість людей підтримують ідею проведення позачергових парламентських виборів вже цього року. Зокрема, на Донбасі за проведення виборів висловилися 48,6% опитаних, проти — 30,3%. На сході в цілому відповідно 73,1% та 9,7%.

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Найвищу підтримку ідеї проведення дострокових виборів до Верховної Ради висловили мешканці заходу України — 82,2% і лише 5,5% - не підтримали таку ідею.

Бекешкіна зазначила, що політикам доцільно прислухатися до такої громадської думки.

Також вона зауважила, що чим швидше пройдуть вибори до парламенту, тим менше шансів у проросійських сил в Україні провести своїх представників до Верховної Ради за допомогою проросійські налаштованих виборців, переважна більшість яких мешкає на сході України.

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“Одним з аргументів, чому треба проводити вибори зараз, полягає в тому, що поки проросійські політичні сили не утворилися. Зараз є нічийний електорат для відверто проросійської політичної сили, якої у нас, на щастя, поки що немає. Зараз на сході своїх виборців втратили як комуністи, так і Партія регіонів, і тому нова проросійська сила там виникне”, - сказала соціолог.

Крім того, Бекешкіна додала, що Партії регіонів не варто розраховувати на велику підтримку у своєму базовому регіоні.

“Взагалі по країні вона зараз на межі проходження. Я думаю, що вони пройдуть, але про якісь 30% не можна і мріяти”, - сказала вона.