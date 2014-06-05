У Торезі бойовики за проукраїнські погляди викрали викладача

У Торезі Донецької області терористи за проукраїнські погляди викрали викладача Торезького факультету Харківського інституту економіки ринкових відносин та менеджменту, кандидата філософських наук Олега Галазюка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили колеги Галазюка, які проживають у Торезі.

За словами очевидців, «у середу, 4 червня, невідомі люди під'їхали на двох машинах, четверо з них зайшли в інститут і вивели Олега Дмитровича під руки; люди в камуфляжній формі, з російською говіркою і у них були якісь незрозумілі нашивки».

Читайте такожБойовики вивезли в невідомому напрямку головредів газет "Донбасс" і "Вечерний Донецк" - ЗМІ

Також колеги розповіли: «Олег Галазюк - кандидат філософських наук, у нього глибокі знання англійської, викладає в інституті філософію та англійську мову. Він всього добився своєю працею». При цьому підкреслили, що Галазюк «завжди був проукраїнських поглядів та своюєї позиції не приховував, неодноразово і восени, і взимку був на Майдані в Києві».

За словами співрозмовників УНІАН, на сьогоднішній день ніякого зв'язку з викраденим немає, і «всі стурбовані та схвильовані, куди і навіщо його викрали».