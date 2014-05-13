У Сєверодонецьку невідомі у камуфляжній формі викрали списки виборців
19:41, 13 травня 2014Політика
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Сьогодні в Сєвєродонецьку (Луганська область) троє невідомих чоловіків викрали списки виборців по територіальному округу №113.
Озброєні люди викрали списки виборців / REUTERS
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків із громадськістю ГУ МВС України у Луганській області
“Сьогодні до чергової частини Сєвєродонецького міського відділу ГУ МВС України у Луганській області надійшло повідомлення від начальника відділення ведення державного реєстру виборців на пост президента України по територіальному округу №113 про те, що об 11.40 в один із кабінетів Сєвєродонецького виконавчого комітету увійшли троє невідомих чоловіків, одягнених у камуфляжний одяг, бронежилети, без зброї, і викрали списки виборців зазначеного округу на паперових носіях”, - повідомили у Відділі зв'язків із громадськістю.
На місці події працює слідчо-оперативна група.
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