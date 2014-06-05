Посол Росії Михайло Зурабов повертається на роботу в Україну

«Я можу підтвердити, що Михайло Зурабов повертається в Україну», - сказав Олег Гришин, не уточнивши при цьому, коли саме повертається посол.

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Як повідомляв УНІАН, заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін повідомив, що 7 червня Михайло Зурабов візьме участь у церемонії інавгурації президента України Петра Порошенка.

24 лютого міністерство закордонних справ Росії викликало свого посла в Україні на консультації до Москви. З тих пір Михайло Зурабов перебував у Росії.