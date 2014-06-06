Євромайдан проведе в неділю віче у Харкові

Як повідомив УНІАН один із координаторів харківського Євромайдану Володимир Чистилін, захід традиційно відбуватиметься перед пам’ятником Шевченку на вулиці Сумській.

«Це буде незвичне Недільне віче, яке проходитиме під гаслом «Народ пропонує – влада звітує», - зазначив Чистилін. - Вперше в новітній історії Харкова обласна адміністрація та, сподіваємось, представники силових структур будуть напряму вести діалог з народом. Прямо на Майдані відбудеться звіт за перші 100 днів правління нової влади».

Читайте такожУ Харкові активісти Євромайдану пронесли центром міста 100-метровий прапор УкраїниЧистилін зазначив, що у свою чергу громадські активісти планують викласти представникам влади «своє бачення люстрації, кожний харків’янин зможе поставити вимоги новообраному президенту та допомогти українському війську».

Крім того, за даними активіста, на Євромайдані пройде символічний перфоманс: «Ми подаруємо Верховній Раді мідний таз, щоб вона ним накрилась та провела восени перевибори за відкрити списками. Пройде масова хода нестандартним маршрутом із сюрпризами».

«Беріть більше національної символіки! Обіцяють гарну погоду. Отже, відсвяткуємо Трійцю в колі однодумців!», - наголосив Чистилін.