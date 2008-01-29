На зустріч з Генсеком НАТО замість Немирі піде Тимошенко

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні проведе протокольну зустріч з Генеральним секретарем НАТО Яаапом де Хооп СХЕФФЕРОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам у Брюсселі повідомив віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ.

Він підкреслив, що ця зустріч Ю.ТИМОШЕНКО не була внесена до програми її робочого візиту в Брюссель, оскільки графік її зустрічей з єврокомісарами узгоджувався досить довго. Також, за словами Г.НЕМИРІ, не був узгоджений і графік Генсека НАТО.

«Оскільки це перший візит (зарубіжний візит Ю.ТИМОШЕНКО на посаді прем`єр-міністра – УНІАН), його концепція полягала в тому, що він є візитом в європейські інституції. Ми хотіли максимально ефективно його провести», - підкреслив Г.НЕМИРЯ.

Він також зазначив, що саме з цих причин, згідно з програмою візиту української делегації, зустрічатися з Генсекретарем НАТО сьогодні мав він.

При цьому Г.НЕМИРЯ нагадав заяву заступника глави Секретаріату Президента України Олександра ЧАЛОГО (від 24 січня), згідно з яким, під час візиту в Брюссель Ю.ТИМОШЕНКО проведе протокольну зустріч із Генсекретарем НАТО.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Ю.ТИМОШЕНКО, за словами О.ЧАЛОГО, в ході зустрічі з керівником Альянсу, підкреслити важливість поглиблення діалогу офіційного Києва з НАТО, позитивні надії щодо розгляду останніх українських ініціатив у цьому напрямку на квітневому саміті НАТО в Бухаресті.

Як повідомляв УНІАН, згідно з інформацією прес-служби Президента від 24 січня, за словами О.ЧАЛОГО, Президент В.ЮЩЕНКО підписав директиви на робочий візит прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО до Брюсселя.

Заступник глава Секретаріату вказав, що одним з головних завдань, визначених урядовій делегації на переговорах з представниками Європейського Союзу і НАТО, є інформування про основні пріоритети програми діяльності Кабінету міністрів і стану виконання Плану дій Україна-ЄС.

Передбачається обговорити актуальні аспекти двосторонньої співпраці, особливо в контексті євроінтеграційних амбіцій України. Зокрема, мова піде про торговельно-економічну співпрацю, візові питання (зокрема, перспективи впровадження з боку ЄС безвізового режиму для українських громадян), енергетичну політику.

Під час зустрічі з Генсекретарем НАТО прем`єр-міністру доручено підкреслити важливість поглиблення діалогу Києва з Альянсом, позитивні надії щодо розгляду останніх українських ініціатив у цьому напрямку на квітневому саміті НАТО в Бухаресті.

О.ЧАЛИЙ зазначив, що згідно Конституцією глава держави здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю, тому директиви офіційним делегаціям є обов`язковими до виконання всіма посадовцями, які уповноважені представляти на переговорах нашу державу.

О.ЧАЛИЙ заявив, що після повернення з Брюсселя прем`єр-міністр проінформує Президента про підсумки візиту.