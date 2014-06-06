Аваков розповів про 100 днів у МВС: згадав про Харків, Нацгвардію, ЄДАПС і вибори

Глава МВС України Арсен Аваков відзвітував про 100 днів роботи на посаді міністра.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Те, що для мене дійсно важливо за ці дні - чесно скажу, що вважаю досягненням: не допустили в Харкові сепаратистського сценарію. Не дали перевести Харків в стан хаосу. Діяв жорстко в ті дні, але знав, що роблю правильно і знав, що харків'яни підтримають", - зазначив він.

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"І ще пишаюся, як працюємо, відтворюючи Національну гвардію України. Армії не будуються, звичайно, за пару місяців, але вже зрозуміло - крок був вірний, темпи хороші і результат для країни буде дуже значущим!", - додав Аваков.

Також він зазначає, що у взаємодії з усіма структурами йому вдалося провести найскладніші вибори в історії країни: "як би не лаяли міліцію, часом заслужено, часом ні - але тут спрацювали чітко".

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Аваков вважає своїм досягненням і те, що вдалося "сколупнути" ЄДАПС.

"ЄДАПС, що сидів на корупційному бізнесі десятиліття при всіх урядах і міністрах. А нам вдалося зробити друк бланків паспортів і дешевше, і прозоріше. Плюс на крок ближче до Європи!", - написав глава МВС.

Про недоробки Аваков писав не так багато.

"Не змогли рушити по справжньому реформу в системі МВС. Поточна ситуація в країні поставила інші невідкладні імперативи - на якийсь період часу стійкість і керованість системи встала вище якості - на жаль...", - зазначає він.

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У той же час, про гучні розслідування, за його словами, варто говорити тільки після судового засідання, коли справи дійдуть до логічного кінця.

Підводячи підсумок 100 днів на посаді глави МВС, Аваков підкреслив, що "за ці 100 днів отримав стільки негативу, що вистачить на все життя". Причому, як він зазначає, негатив був за все - за справу і ні.