Богатирьова заявила про підтримку демократичних перетворень у Росії

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА запевнила голову Держдуми РФ Бориса ГРИЗЛОВА у незмінній та послідовній підтримці з боку України демократичних перетворень в Росії.

Як повідомили УНІАН в Апараті РНБОУ, зустріч Р.БОГАТИРЬОВОЇ з Б.ГРИЗЛОВИМ відбулася сьогодні в Держдумі в рамках візиту секретаря Ради нацбезпеки і оборони України до Москви (Російська Федерація).

В ході зустрічі секретар РНБОУ та голова Держдуми Росії обговорили нагальні питання подальшого розвитку українсько-російського стратегічного партнерства, забезпечення енергетичної безпеки наших держав, а також вступу України до Світової організації торгівлі.

Також Б.ГРИЗЛОВ ознайомив Р.БОГАТИРЬОВУ із розвитком внутрішньополітичної ситуації в Росії напередодні президентських виборів.