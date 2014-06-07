В Україну проривається техніка з РФ - комбат "Азова"

В районі села Нова Надія (РФ) кордон перетнули 6 БТР, 6 Камазів і паливозаправник з гарматою.

Про це пише заступник командира батальйону "Азов" Ярослав Гончар у Фейсбуці.

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"Камази поїхали в бік Тореза, БТРи стоять в Сніжному. Ймовірно сьогодні вночі буде прорив рештою колони", - пише Гончар.

Він припускає, що в Сніжному терористи готуються до облоги.

"Коли вже нарешті наші прикордонні застави отримають підкріплення??? Не закривши кордон ми будемо проводити АТО ще роки!!!" - підкреслює комбат.