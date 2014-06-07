Порошенко в день інавгурації став дідусем
20:38, 07 червня 2014Політика
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У день вступу на посаду Президента України Петро Порошенко став дідусем.
REUTERS
Як передає ТСН, відповідного змісту заяву Глава держави зробив на урочистому прийомі з нагоди інавгурації, що триває в ці хвилини в ”Мистецькому Арсеналі”.
«Сьогодні стало на одного українця більше», - повідомив Президент.
«Я щасливий, бо сьогодні став дідом», - сказав Порошенко.
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Як відомо, вагітною була дружина старшого сина Порошенка – Олексія. Це киянка Юлія Алиханова. В родині чекали на хлопчика. Тож у Президента, найпевніше, народився онук.
Олексій і Юлія разом навчалися певний час за кордоном. Зараз Олексій є депутатом Вінницької облради.
Як зазначив нещодавно Порошенко, його син є «одним із найкращих депутатів».
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