Порошенко в день інавгурації став дідусем

Як передає ТСН, відповідного змісту заяву Глава держави зробив на урочистому прийомі з нагоди інавгурації, що триває в ці хвилини в ”Мистецькому Арсеналі”.

«Сьогодні стало на одного українця більше», - повідомив Президент.

«Я щасливий, бо сьогодні став дідом», - сказав Порошенко.

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Як відомо, вагітною була дружина старшого сина Порошенка – Олексія. Це киянка Юлія Алиханова. В родині чекали на хлопчика. Тож у Президента, найпевніше, народився онук.

Олексій і Юлія разом навчалися певний час за кордоном. Зараз Олексій є депутатом Вінницької облради.

Як зазначив нещодавно Порошенко, його син є «одним із найкращих депутатів».