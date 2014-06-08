На Донеччині терористи грабують підприємства, де працюють люди з обмеженими можливостями
Терористи вимагали підписати документи про добровільну передачу майна УТОС у розпорядження терористичної організації "ЛНР".
За оперативними даними групи «Інформаційний Спротив» представники терористичної організації "Луганська народна республіка" вчиняють неправомірні дії відносно інвалідів по зору, які проживають на Донбасі.
Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи «Інформаційний Спротив» Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.
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"Проросійські бойовики не гребують мародерствувати на підприємствах УТОС, знищують частина обладнання (тобто, по суті, - робочі місця для людей з обмеженими можливостями), а також вивозять з території підприємств як обладнання, так і транспорт", - пише він.
Тимчук підкреслює, що за отриманими даними, одного з керівників підприємства, де працевлаштовані інваліди по зору, терористи викрали та тримали в підвалі, вимагаючи підписати документи про добровільну передачу майна УТОС в розпорядження терористичної організації "ЛНР".
"Після почалися загроз кілька сімей інших співробітників УТОС були змушені виїхати з території Луганської області у безпечні регіони України", - повідомив він.