Сьогодні Майдан збирає віче, де чекає на Порошенка та на звіт уряду

Сьогодні, 8 червня, о 12.00 в Києві на Майдані Незалежності відбудеться Друге громадське віче.

Про це йдеться у повідомленні Центральної Ради Сотень Майдану на сторінці у Facebook.

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"Громада Києва та Спільноти Майдану очікують публічної зустрічі з новообраним Президентом України, новообраним мером столиці, а також – звіту Уряду про 100 днів роботи зі сцени Майдану", - йдеться у повідомленні.