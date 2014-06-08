Сьогодні Майдан збирає віче, де чекає на Порошенка та на звіт уряду
11:28, 08 червня 2014Політика
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Сьогодні Майдан чекає на новообраного президента України Петра Порошенка.
На Майдані сьогодні чекають на Порошенка / Фото: УНІАН
Сьогодні, 8 червня, о 12.00 в Києві на Майдані Незалежності відбудеться Друге громадське віче.
Про це йдеться у повідомленні Центральної Ради Сотень Майдану на сторінці у Facebook.
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"Громада Києва та Спільноти Майдану очікують публічної зустрічі з новообраним Президентом України, новообраним мером столиці, а також – звіту Уряду про 100 днів роботи зі сцени Майдану", - йдеться у повідомленні.
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